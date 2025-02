Tuttivip.it - “Soffia la vittoria a Helena”. Il Grande Fratello ha un nuovo leader, perché la brasiliana è ormai caduta

Negli ultimi giorni, la tensione tra Iago Garcia e Shaila Gatta è aumentata notevolmente, con continui scontri che hanno animato il. Ieri sera, durante la nuova puntata del reality show di Canale 5, i due si sono trovati faccia a faccia in studio, dando vita a un confronto molto atteso dal pubblico. Tuttavia, quello che è successo ha colto tutti di sorpresa.Quando l’attore spagnolo ha fatto il suo ingresso, la reazione del pubblico è stata esplosiva. Il pubblico ha accolto Iago con un’ovazione fragorosa, dimostrando chiaramente il suo apprezzamento per lui. Questo episodio ha evidenziato come Garcia sia uno dei concorrenti più amati dell’edizione. La reazione di Shaila non è passata inosservata: la ballerina è apparsa piuttosto sorpresa nel vedere ilsostegno ricevuto dal suo avversario.