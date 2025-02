Gamerbrain.net - Sniper Elite Resistance: Come diventare un Cecchino Invisibile

offre un’ampia varietà di strategie per eliminare i nemici nazisti. Che tu voglia sfruttare la distanza con un fucile di precisione, ingaggiare il nemico con armi automatiche, usare una pistola per uccisioni rapide o abbattere gli avversari silenziosamente in mischia, il gioco ti permette di scegliere il tuo stile di combattimento.Ottenere un’Uccisione FantasmaLe Uccisioni Fantasma sono eliminazioni in cui il nemico non è consapevole della tua presenza e nessun altro si accorge della sua morte. Ottenere queste uccisioni ti garantisce punti extra e ti avvicina all’obiettivo per il trofeo/achievement Le Fantome.Rimani inosservato – Assicurati che la vittima non ti abbia visto prima della sua eliminazione e che nessun altro sia in grado di notare il corpo.