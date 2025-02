Ilfattoquotidiano.it - Smog, in Italia 25 città sopra i limiti: in cima Frosinone e Milano. Con le nuove norme il 71% sarebbe fuorilegge: il bilancio 2024 di Mal’Aria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra cinque anni entreranno in vigore i nuovieuropei sulla qualità dell’aria, ma lene sono impreparate: rispetto ai target previsti al 2030,roil 71% delleper il Pm10 e il 45% per l’NO2, il diossido di azoto. In occasione dell’avvio della campagna itinerante2030, Legambiente diffonde i dati dididisull’inquinamento atmosferico nei capoluoghi di provincia. Nel, 25su 98 di cui si disponeva del dato, hanno superato idi legge per il PM10 (35 giorni all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi al metro cubo), con 50 stazioni di rilevamento in diverse zone dello stesso centro urbano. Inalla classifica c’è(scalo) per il secondo anno di fila e(centralina di via Marche), entrambe con 68 giorni oltre iconsentiti.