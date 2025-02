Quotidiano.net - Smog, Frosinone e Milano le più inquinate: la classifica città per città

Roma, 4 febbraio 2025 – L'inquinamento atmosferico è la prima causa ambientale di morte prematura in Europa, con circa 50.000 vittime solo in Italia, come emerge dai report e come sottolinea Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. Basterebbe solo questo dato a far comprendere l’urgenza di adottare politiche di riduzione dellonel Paese. Perché l’inquinamento ha un impatto non solo sull’ambiente ma anche sulla salute e in ultima analisi sull’economia. Basti pensare che solo 5 anni ci separano dai nuovi limiti europei sulla qualità dell'aria, ma leitaliane sono drammaticamente impreparate: l'aria resta irrespirabile e i livelli di inquinamento attuali sono ancora troppo distanti dai parametri che entreranno in vigore nel 2030. Emerge dal nuovo report "Mal'Aria di2025", presentato da Legambiente oggi a, nel giorno di avvio della sua campagna itinerante2030, come cambia la mobilità che, fino al 18 marzo, attraverserà leitaliane per capire quanto manca alle aree urbane per avere un sistema di trasporto sostenibile e che renda le strade più sicure, soprattutto per pedoni e ciclisti.