Smog Frosinone è di nuovo la città con l’aria peggiore d’Italia ma la Pianura Padana domina la classifica – Il report Mal’aria di Legambiente

È ancora una voltalaitaliana con laqualità delsecondo il rapporto Madi. Nel corso del 2024, nel capoluogo laziale sono stati registrati 68 giorni in cui i valori di Pm10 hanno superato i limiti di legge, fissati a 50 microgrammi ogni metro cubo. Il centro ciociarouna tristeche come di consueto vede ai primi posti i centri medi e grandi della. Asegue Milano (68 sforamenti). Scendendo ancora ci sono Verona (66), Vicenza (64), Padova (61), Venezia (61). Poi Cremona, Napoli, Rovigo, Brescia, Torino, Monza, Modena, Mantova, Lodi, Pavia, Catania, Bergamo, Piacenza, Rimini, Terni, Ferrara, Asti e Ravenna.Le nuove regole nel 2030 (e la deroga per la)In totale, sono 25 i capoluoghi di provincia, su 98 di cui erano disponibili i dati, ad aver superato i limiti per almeno 35 giorni l’anno i 50 µg/mc.