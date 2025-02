Thesocialpost.it - Smog, emergenza inquinamento: sono ben 25 le città italiane fuorilegge

L’Italia si trova ancora a fare i conti con un grave problema diatmosferico, come evidenziato dal rapporto Mal’Aria di2025 di Legambiente. Il documento offre un quadro preoccupante sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia e lancia un monito per il futuro: entro il 2030 lenon saranno pronte a rispettare i nuovi standard ambientali.Frosinone e Milano ai vertici per sforamenti“Nel 2024 – spiega Legambiente – 50 centraline in 25su 98 hanno superato i limiti giornalieri di PM10“. La normativa prevede un massimo di 35 giorni all’anno con una concentrazione media superiore ai 50 microgrammi per metro cubo, ma moltehanno oltrepassato questa soglia. Frosinone e Milano guidano la classifica con 68 giorni di sforamenti, seguite da Verona (66) e Vicenza (64).