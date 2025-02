Smog 2024, oltre limiti polveri sottili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Nelpeggiora lonelle città italiane. Passano a 25 su 98 8da 18 del 2023 i centri urbani in cui si sono superati igiornalieri diPm10. Così nel Rapporto Mal'Aria di Legambiente. Frosinone si conferma al primo posto per inquinamento. Con Milano registra 68 giorni di sforamento dei. Seguono Verona, 66, e Vicenza, 64. Rispetto ai target europei al 2030, la situazione è ancora più critica: sarebbero fuorilegge il 71% delle città per Pm10 e il 45% per biossido di azoto.