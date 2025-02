Linkiesta.it - Smettere di aiutare l’Ucraina costerebbe molto più che continuare ad aiutarla

«È meglio essere pronti a proteggere la pace, piuttosto che intervenire quando la libertà è ormai persa». Le parole pronunciate da Ronald Reagan il 6 giugno 1984, in occasione del quarantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, si adattano anche alla guerra che da quasi tre anni attira l’attenzione del mondo verso l’Europa orientale. L’invasione su vasta scala condotta dalla Russia sul territorio ucraino ha mobilitato una grande quantità di risorse economiche, militari e soprattutto umane alla periferia Est del continente. L’Occidente si è schierato a difesa di uno Stato sovrano aggredito da un Paese imperialista. Ma la politica è volubile, cambia nel tempo e segue le lune di presidento e capi di partito. E in Europa come negli Stati Uniti qualcuno ritiene di dover sospendere gli aiuti militari a Kyjiv provando a dare spiegazioni di ogni tipo – spiegazioni che quasi mai stanno in piedi.