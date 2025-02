Smartwatch e fitness tracker | scopri il mondo della wearable technology

Leggi su .com

Life&People.it La, o tecnologia indossabile, può sembrare una novità recente, come i gadget dei film di James Bond o gliche vediamo ovunque oggi. In realtà è in circolazione da molto più tempo di quanto pensiamo e sta già influenzando il nostro futuro.Che cos’è la tecnologia indossabile?La tecnologia indossabile, os, comprende dispositivi elettronici che si portano sul corpo, sui vestiti, o, addirittura, fa riferimento a impianti sottocutanei o tatuaggi high-tech, come l’interfaccia DuoSkin, creato dai ricercatori di Microsoft Research e dal team del MIT Media Lab. Soprattutto utilizzati per monitorare la salute, fornendo dati in tempo reale, come la frequenza cardiaca o i passi giornalieri. Oggi, però, possono anche ricevere email, telefonate, impostare sveglie, e le loro funzioni continuano ad evolvere anno dopo anno.