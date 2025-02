Ilrestodelcarlino.it - Smart TV Hisense da 40", compatta e ricca di funzioni: Alexa e Game Mode, in super offerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è un brand molto attivo nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione e realizzazione di televisori: oggi, su Amazon, laTV targata proprioda 40 pollici conintegrata, viene messa in promozione con uno sconto attivo del 12% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 234,99€. Acquistala ora in! Acquista laTVal 12% di scontoTV: tutte le caratteristiche di questo televisore QuestaTVè dotato di una risoluzione HD, un pannello LCD ed è dotata di Tuner DVB-T2 con funzionalitàper i videogiocatori e per ottimizzare al meglio le immagini e ciò che appare a schermo durante le sessioni di gaming. In termini di design, questa TV è dotata di Design Slim con cornici sottili e un pannello di dimensioni maggiori, si tratta di uno schermo avvolgente e coinvolgente.