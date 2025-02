Ilrestodelcarlino.it - Skating Team ai tricolori indoor

Gli atleti e le atlete sui pattini del Civitanovasi preparano le per nuove sfide della stagione agonistica in arrivo. Nel mese di febbraio, dieci portacolori del Civitanovaaffronteranno i campionati italiani: sono Alice Pierangelini, Anita Emili, Adele Peroni, al loro debutto in una manifestazione nazionale, Vanessa Sabbatini, Samantha Vaca Toalombo, Sofia Lattanzi, Pietro Valerio Fumagalli, Irene Vacca, Elisaveta Kasap, Lara Givetti Alessi. Successivamente, nei mesi di marzo e aprile, più di 35 atleti dagli 8 ai 33 anni saranno pronti e carichi per disputare i campionati regionali su strada, a Fabriano, e su pista, a Casette Verdini di Pollenza. c. m.