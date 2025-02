Lanazione.it - "Sistemi Motivazionali Interpersonali": un incontro per esplorare il legame tra emozioni

Cascina, 4 febbraio 2025 - L’Associazione La Vita Oltre lo Specchio dà il via al 2025 con il primosul tema dei "", analizzando il modo in cui leguidino i nostri comportamenti. L’evento si terrà sabato 8 febbraio 2025 alle 10 alla sede dell’associazione a Pisa (ex Scuole 'Toti', Via Tommaso Rook, 13) e sarà disponibile anche in diretta sulla pagina Facebook dell’organizzazione. La conferenza sarà a cura dalla Dr.ssa Agnese Ciberti, dirigente medico psichiatra-psicoterapeuta e coordinatrice del Centro Arianna (UFSMIA zona pisana), che guiderà i partecipanti nell’esplorazione del ruolo dellenelle dinamiche relazionali e comportamentali. L’si inserisce nel progetto "Il futuro è una promessa", cofinanziato da Fondazione Pisa, e rappresenta un’opportunità preziosa per chi desidera approfondire iltrae relazioni