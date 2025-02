Lanazione.it - Sintra consegue la certificazione di parità di genere

Arezzo, 4 febbraio 2025 –ladidi. L’azienda aretina, punto di riferimento per l’innovazione digitale, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento che testimonia l’impegno nel favorire l’adozione di politiche volte a valorizzare l’apporto e il contributo femminile nei diversi comparti operativi, migliorando la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di acquisire posizioni di leadership e di armonizzare i tempi di vita e lavoro. Laè stata consegnata dall’organismo accreditato IMQ in seguito alla verifica di una serie di parametri quali i processi di assunzione, le opportunità di crescita, l’equità retributiva o la tutela della genitorialità, arrivando a validaretra le organizzazioni capaci di promuovere modelli di cambiamento sostenibili e durevoli nel tempo.