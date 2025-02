Ilveggente.it - Sinner è davvero di ghiaccio: prova schiacciante

Jannik, è tutto vero: è successo a San Candido.Ovunque vada, c’è sempre e comunque una folla gigantesca pronta ad accalcarsi intorno a lui. Qualcuno vuole un autografo, altri sognano un selfie. Ed era inevitabile che la stessa cosa accadesse anche a Plan de Corones, che sappiamo essere uno dei luoghi del cuore in cui Jannikfa ritorno ogni volta che ne ha la possibilità, come in questo caso.di(AnsaFoto) – Ilveggente.itDifeso egregiamente il titolo, il primo veramente “importante”, vinto lo scorso anno a Melbourne, il numero 1 del mondo ha saggiamente deciso di concedersi qualche giorno di relax. Anzi, di “riposo assoluto”, per dirla con le sue stesse parole. Alcuni tifosi hanno pensato che si riferisse ad un riposo di tipo fisico, per cui sono rimasti stupiti dal fatto chesi sia recato a sciare in una delle tante piste che si trovano nei paraggi della casa di famiglia, a Sesto Pusteria.