Agi.it - Sinner di ghiaccio. L'omaggio di San Candido al tennista

AGI - Jannikè diventato anche una statua di. Il Comune di Sanin Alta Val Pusteria in Alto Adige ha realizzato un busto che ritrae il numero 1 del tennis mondiale con un trofeo in mano. La scultura di neve esi trova nei pressi della parrocchia di San Michele. L'iniziativa è per celebrare i successi di Jannik, da Bergamo nel 2019 fino all'ultimo, quello di poco più di una settimana fa agli Australian Open. Sulla targa che si trova accanto alla statua disono riportate le date e le località delle sue vittorie. "Un saluto da Sanal nostro campione di tennis Jannik", è stato scritto sotto il post di Val Pusteria Dolomites. Nei giorni scorsi il fuoriclasse del tennis ha fatto visita alla famiglia e agli amici più stretti a Sanconcedendosi alcune sciate tra Plan de Corones e la Val Badia.