Ilveggente.it - Sinner, clamorosa smentita: sbugiardato da Alcaraz

, la sfida continua a suon di smentite.“Janniknon è al di sopra di tutti, non penso che sia al di sopra di Carlos. Tutte le loro sfide sono state estremamente combattute e incerte, Carlos ne ha vinte alcune importanti contro di lui, quindi non direi che sia al di sopra. Penso invece che entrambi,e Carlos, siano al di sopra di tutti gli altri”.da(AnsaFoto) – Ilveggente.itCosì Patrick Mouratoglou ha risposto, nei giorni scorsi, alla domande del momento: chi è più forte tra l’iberico e l’azzurro? E come si evince chiaramente dalle sue parole, l’allenatore francese non è del tutto convinto che il fatto che l’altoatesino sia al primo posto della classifica mondiale ormai da mesi significhi che il suo rivale non sia alla sua altezza.