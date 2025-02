Ilfattoquotidiano.it - Simone Cristicchi: “Ho preso a fuoco mentre ero con la motosega. Per lo spavento ho inciampato e ho sbattuto contro una pietra. Un chirurgo ha fatto il miracolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

torna in gara al 75esimo Festival di Sanremo con il brano “Quando sarai piccola”, che sarà contenuto in “Dalle tenebre alla luce”, la speciale edizione dell’ultimo album in uscita il 14 febbraio. La canzone è stata scritta dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta dae Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. Nella serata delle coverduetterà con Amara sulle note de “La cura” di Franco Battiato. L’artista vestirà i capi firmati da Antonio Marras.Dopo l’esordio nel 2006 nella categoria Giovani con il brano “Che bella gente”, nel 2007 è in gara nella categoria Campioni con “Ti regalerò una rosa”, brano che vince il Festival di Sanremo, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-Tv. Nel 2010 è sul palco dell’Ariston dove porta in gara il “Meno Male”,nel 2013 presenta i brani “La prima volta (che sono morto)” e “Mi manchi”.