Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano vincendo a Rotterdam, Hurkacz/Mensik battuti al primo turno

Leggi su Oasport.it

esordiscono con successo nell’ATP 500 di. Ildel torneo di doppio sorride loro, con la vittoria nei confronti della coppia polacco-ceca formata da Huberte Jakubper 7-5 7-6(1) in un’ora e 25 minuti. Per i numeri 3 del seeding ora confronto con i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, vincitori a sorpresa su Pavlasek/Rojer dopo aver passato la rara evenienza deldi qualificazione (in alcuni tornei capita che venga effettuato anche per il doppio).Ilset procede in maniera abbastanza calma, nel senso che per le due coppie non ci sono particolari rischi. Qualcosa rischianonel quarto gioco, ma rientrano da 15-30; successivamente sono loro, sul 4-4, ad avere la prima chance di break via deciding point, che però non si concretizza.