Metropolitanmagazine.it - Silvia Annichiarico, chi è il marito della speaker radiofonica?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stata lanciata da Renzo Arbore sul finire degli anni Settanta, quando debuttava in tv con L’Altra Domenica nel ruolo di inviata.e il successo con Renzo ArboreOggi vedremo lasarà ospite a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nata a Milano nel 1947, conseguito il diploma al liceo linguistico, inizia a muovere i primi passi nel mondomusica con Nora Orlandi ed il gruppo 4-4 per poi lavorare come vocalist per Mina e Lucio Battisti. Arriva in tv grazie a Renzo Arbore che la sceglie come inviata per il suo programma L’Altra Domenica, per poi continuare la loro collaborazione nello show QuelliNotte, cantando una partesigla Ma La Notte No, che la porta al grande successo.