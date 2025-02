Sicurezza sul lavoro, operai ancora poco informati sui rischi (soprattutto nel Mezzogiorno)

Leggi su Ildenaro.it

Le disparità a livello territoriale pesano sullanei luoghi di, con un divario significativo nella consapevolezza deilegati all’uso di sostanze chimiche. Un’indagine condotta da Landoil Technology, azienda del Gruppo A+B Industrial Tools Company, specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali, insieme a Brain on Strategy, ha voluto offrire un quadro approfondito sulla consapevolezza deinelle aziende italiane,nell’ambito di impiego di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Il report dedica attenzione particolare al mondo degli oli lubrorefrigeranti e lubrificanti industriali, fondamentali nei processi di lavorazione meccanica, ma che richiedono una gestione attenta e consapevole per preveniresignificativi per la salute dei lavoratori, dall’irritazione cutanea fino a potenziali patologie respiratorie.