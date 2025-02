Sondriotoday.it - Sicurezza sul lavoro: ecco le linee guida per i cantieri delle grande opere in Lombardia

Leggi su Sondriotoday.it

Regione, associazioni di categoria e sindacati, tutti uniti per rendere più sicura l'attività dei lavoratori nei. Firmato ieri a Palazzol’accordo per la diffusionedi indirizzo per ladelneigrandipubbliche e.