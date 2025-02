Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro, Della Valle (M5S): “Interroga la Commissione Europea dopo due morti di gennaio a Gricignano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In Italia lasulviene troppo spesso calpestata da norme che favoriscono l’esternalizzazione delle commesse e i subappalti. In unazione, cofirmata anche dagli europarlamentari Valentina Palmisano e Pasquale Tridico, chiediamo alladi esaminare l’efficacia dell’applicazione delle normative europee in materia di salute esul, tra cui la direttiva sul miglioramentosalute dei lavoratori, quella sulla protezione dai rischi chimici e quella sulinterinale e appalti.La recente tragedia alla Frigocaserta did’Aversa, che ha visto la morte di un lavoratore di una ditta esterna, è un drammatico esempiocondizione in cui versano molti luoghi di. L’ultimo incidente, causato da una fuga di gas e ammoniaca che ha provocato un incendio, era stato il secondo mortalesoli dieci giorni nella stessa azienda.