Sicurezza stradale in provincia di Latina | il sindacato di polizia lancia l’allarme sulla carenza di pattuglie

IldiCOISP ha inviato una nota ufficiale al Questore di, Fausto Vinci, evidenziando le gravi criticità legate allanellapontina. Il documento, firmato dal Segretario Generalele Floriano Svolacchia, denuncia unastrutturale di personale e un dispositivo di controllo inadeguato a far fronte all’alto numero di incidenti.Incidenti in aumento: il problema dellasulle strade pontineNegli ultimi mesi, le strade delladisono state teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali con esiti mortali. Durante il periodo natalizio, in sole 24 ore, si sono registrati ben tre decessi, un dato allarmante che ha spinto ila chiedere interventi immediati.Secondo il COISP, la situazione attuale è il risultato di un progressivo impoverimento dell’organico della