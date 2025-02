Tarantinitime.it - Sicurezza, maggiori controlli nel quartiere Tramontone

Tarantini Time QuotidianoUna riunione straordinaria per discutere delle recenti problematiche segnalate da cittadini del rione “”, dove si sono verificati numerosi furti nelle abitazioni e nelle ville, oltre ad atti delinquenziali che stanno creando un crescente senso di inquietudine e timore per la propria incolumità fra i residenti.È quanto registratosi questa mattina in Prefettura a seguito dell’espressa richiesta del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che alla luce degli episodi delinquenziali portati a conoscenza da chi vive nelha immediatamente sollecitato la convocazione del Comitato per l’ordine e lapubblica. L’iniziativa del primo cittadino è l’ennesimo segnale dell’impegno dell’Amministrazione comunale sia a recepire tempestivamente le istanze della collettività sia ad adottare tutte quelle misure che, rientrando nella sfera di sua competenza, possono rappresentare un deterrente per comportamenti criminosi.