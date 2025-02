Lanazione.it - Sicurezza a Montecatini, le risposte del Comune: pronti steward e guardie giurate

Terme, 4 febbraio 2025 – Il nuovo progetto delper garantire maggiore supporto e informare le forze dell’ordine nell’impegno a garanzia dellain città partirà a marzo. Come annunciato nelle settimane scorse, l’amministrazione sta ultimando il provvedimento che darà il via al servizio serale dinelle vie del centro che, a un certo punto della notte, si daranno il cambio con leimpegnate nella vigilanza degli edifici comunali. Questi ultimi, per tutta la notte, compiranno un percorso con vari passaggi nel cuore diche consentirà di segnalare qualsiasi emergenza alle forze dell’ordine. Dopo l’ennesima rissa in strada in pieno centro, a pochi passi dalla Pasticceria Giovannini, ieri il sindaco Del Rosso ha incontrato la delegazione termale di Confcommercio a cui ha fornito rassicurazioni sull’attuazione di questo provvedimento ’di aiuto’ sul tema