Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, doppio dietrofront alla scuola politica di Cuffaro: Di Paola e La Vardera fuori dall’elenco dei relatori dopo le polemiche

Venitenostra, anzi no, anzi sì. È più o meno questo ciò che è successo per l’apertura delladi Totò. Una serie di appuntamenti in cui erano previsti anche gli interventi di Nuccio didel M5s, e Ismaele La, l’ex iena passato ora al Misto, che però sono stati cancellati dagli organizzatori. O almeno così sembrava momento, perché pocogli stessi organizzatori hanno fatto retromarcia, ma a quel punto sia Diche Lahanno deciso comunque di non andare. Non un bell’inizio per ladiche è incappata subito in due gaffe degli organizzatori. Anzi dell’organizzatore, perché Carmelo Pace, deputato all’Assemblea regionalena nelle file della Dc, ci tiene a sottolineare in un post che è stato lui – uomo vicinissimo a Totò Vasa Vasa – a ideare lae a invitare i due esponenti dell’opposizione.