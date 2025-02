Ilgiorno.it - "Siamo Alpi". Per valorizzare il tempo passato

Riscoprire le origini per proiettarsi nel futuro in maniera vincente. Gran successo a Sondalo per ". e poi?", serata dedicata alla storia della località dell’alta Valtellina conosciuta ai più per la presenza dell’ospedale Eugenio Morelli, un’eccellenza a livello regionale e nazionale. Grande partecipazione e coinvolgimento per l’incontro organizzato dal Comune di Sondalo, dalla Biblioteca Civica e dal Museo dei Sanatori, a un anno esatto di distanza dalla presentazione del progettoche fa capo al "Sistema Museale valtellinese" della Provincia di Sondrio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per condividere memorie e arricchire il patrimonio documentale della comunità. La curatrice del progetto, Elena Ricetti, ha illustrato le nuove fasi della raccolta, sottolineando "l’importanza del lavoro di recupero".