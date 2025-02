Napolitoday.it - Si sente male mentre sta correndo: runner muore in strada

Leggi su Napolitoday.it

Si è accasciato al suolocorreva e dopo poco è morto. Dramma a castellammare di Stabia dove in via Panoramica un62enne ha perso la vita poco prima delle otto di questa mattina.Immediati sono scattati i soccorsi per l'uomo, ma purtroppo non c'era già più nulla da fare. I.