Si ribalta con l'auto in un canaletto, ferito un uomo di 87 anni

Momenti di paura ieri nel pomeriggio di ieri lungo via Gattolo Superiore, una strada di campagna tra le località di Sant’Alberto e Mandriole. Erano circa le 17 quando undi 87, alla guida di una Ford Fiesta, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada,ndosi in un fossato con un po’ d’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’anziano stava percorrendo un tratto rettilineo, verso Sant’Alberto, quando ha sbandato, uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa ruote all’aria neladiacente. I soccorsi sono stati attivati dai residenti delle vicine abitazioni. Sul posto mezzi del 118 con il medico, oltre ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarlo dall’abitacolo. L’, seppur molto spaventato, ha riportato solo lesioni di media gravità ed è stato trasportato in ospedale a Ravenna per le cure del caso.