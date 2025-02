Baritoday.it - “Si me vulisse bene” per un viaggio nel mondo del varietà napoletano in scena ad Acquaviva

Leggi su Baritoday.it

Venerdì 7 febbraio (ore 20.30) nuovo appuntamento per la stagione teatrale del Comune didelle Fonti in collaborazione con Puglia Culture. Sul palco del Teatro Luciani arriva “Si mebene” per unneldel, tra serenate, macchiette e canzoni di.