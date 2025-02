Bergamonews.it - Si finge elettricista per truffare un’anziana, ma lei non ci casca. Arrestato, in auto aveva divisa e radio della polizia

Fara Gera d’Adda. Le premesse perre nella trappola c’erano tutte, ma la truffa non è andata a buon fine grazie all’intuito disignora. Nel pomeriggio del 28 gennaio, i carabinieriSezionemobileCompagnia di Treviglio hanno tratto in arresto M.D., 45enne di etnia sinti, residente ad Asti, disoccupato e pluripregiudicato, per i reati di tentata truffa, uso di dispositivi in dotazione alle forze dell’ordine, possesso di arnesi da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.Quel giorno, alle 9, l’uomo si è presentato all’abitazione di una 78enne vedova in pensionendosi un tecnico. Con la scusa di eseguire alcuni lavori, ha cercato di convincere la donna a consegnargli monili e preziosi. Tuttavia, la vittima, insospettita dal suo comportamento, ha iniziato a urlare e chiamato il 112, costringendolo a fuggire.