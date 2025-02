Forlitoday.it - Si eleggono i 21 nuovi comitati di quartiere, iniziati gli incontri nel territorio. "Vivo interesse dei cittadini"

Leggi su Forlitoday.it

Proseguono glinelorganizzati dall’Amministrazione comunale in preparazione delle elezioni per il rinnovo deidi. Al momento sono in corso le procedure per raccogliere le autocandidature che dovranno pervenire entro le 12 del giorno 28 febbraio, dopodiché.