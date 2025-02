Dayitalianews.com - Si cerca Martina Fabrotta, 35enne scomparsa da Zagarolo: “Potrebbe essere in difficoltà”

, 35 anni, èda, in provincia di Roma. Di lei non si hanno più notizie dal 26 gennaio 2025, quando si è allontanata da casa senza fare ritorno. Preoccupati per la sua assenza e impossibilitati a contattarla, i familiari hanno segnalato laalle forze dell’ordine, dando il via alle ricerche.L’associazione Penelope Lazio Odv ha diffuso la richiesta di aiuto, ipotizzando che la donna possa trovarsi in. Al momento dellaha 35 anni, una corporatura minuta, occhi scuri e capelli neri. È solita indossare abiti ampi e scuri, occhiali da sole e scarpe da ginnastica, e ha diversi tatuaggi oltre a un piercing visibile sul viso. Le ricerche sono attualmente focalizzate nelle zone die Roma.L'articolo Sida: “in” proviene da Dayitalianews.