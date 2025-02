Napolitoday.it - Si barrica in casa e minaccia il suicidio

Leggi su Napolitoday.it

Ore di ansia in via Alcide De Gasperi numero 50 a San Giorgio a Cremano. Un 35enne si èto inndo di togliersi la vita. Sul posto sono giunti i negoziatori della polizia per convincerlo ad aprire la porta di.Incon l'uomo anche alcuni familiari. Le tensioni.