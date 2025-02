Oasport.it - Si alza il sipario sui Mondiali di sci. Subito le prime medaglie con il parallelo a squadre. L’Italia prova a stupire

Cominciano oggi idi sci alpino a Saalbach esi assegnano le. Una prima giornata che vedrà in palio il titolo iridato nel, che ormai dal 2013 fa parte del programma dei Campionati del Mondo.non è mai riuscita a vincere e nella sua storia ha vinto solo una medaglia di bronzo nel 2019 ad Are. Il format è molto semplice: due sfide al femminile e due sfide al maschile ed in caso di parità negli scontri si farà la somma dei tempi migliori (uno delle donne e uno degli uomini) e passerà la squadra con il tempo più basso.Di quella formazione facevano parte anche due dei componenti di quella odierna, Alex Vinatzer e Lara Della Mea, che possono definirsi specialisti del. Il quartetto azzurro a Saalbach è completato poi da Filippo Della Vite e dalla debuttante Giorgia Collomb.