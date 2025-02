Spazionapoli.it - “Sfumato per risparmiare 2 milioni”: il retroscena di mercato in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Spunta ildiche riguarda gli azzurri: la decisione del club riguardo uno degli obiettivi di Manna. Da poche ora si è chiusa la sessione estiva di calcio. Il Napoli ha chiuso il colpo Okafor, senza però arrivare ai fuochi d’artificio che ci si aspettava. In questa settimane il nome di Alejandro Garnacho è stato al centro del chiacchiericcio mediatico, ma il giocatore argentino alla fine è rimasto a Manchester.In casa azzurra, invece, è arrivato l’attaccante svizzero che ha lasciato Milano proprio per approdare alla corte di Antonio Conte. Starà adesso all’allenatore valorizzare quello che a tutti gli effetti rappresenta ad oggi una riserva di David Neres.Ultimissime CalcioNapoli – Caso Danilo, ilinAnche in difesa ci si aspettava qualcosa in più.