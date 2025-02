Lanazione.it - Sfondano la vetrina e saccheggiano la gioielleria del centro commerciale: caccia alla gang

Leggi su Lanazione.it

Corciano, 4 febbraio 2025 - Spaccata nellaall'interno deldi Corciano. Hanno agito di notte. Forse una banda specializzata, che compie furti su commissione. Dalle indagini dei Carabinieri, ancora in corso, sembra che almeno tre soggetti, con il volto travisato, dopo aver rubato un’autovettura in provincia usata come ariete, hanno sfondato ladel negozio dal quale hanno asportato diversi oggetti preziosi. I militari dell’Arma hanno effettuato un accurato sopralluogo e avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica del colpo e risalire all’identità dei responsabili. Le telecamere di videosorveglianza saranno di grande aiuto agli inquirenti.