Quotidiano.net - Settimana Stem: promozione delle materie scientifiche e focus sulle donne

#Scegliè l'hashtah che quest'anno promuove lo studio, scelto dal ministero per l'Università e la Ricerca in apertura della, l'iniziativa nata per incoraggiare lo studiodiscipline, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche in programma dal 4 all'11 febbraio e che culminerà con la Giornata InternazionaleRagazze nella Scienza. "L'Italia ha bisogno di figure altamente specializzate per fronteggiare tutte le sfide dell'innovazione", rileva in una nota il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per questo, aggiunge, laè l'occasione per "far emergere le vocazioni e quindi il talento di tutti, aiutare i ragazzi a fare le scelte migliori per la vita, perseguire un equilibrio di genere, contrastare gli abbandoni negli studi".