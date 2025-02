Tv2000.it - Settimana mobilitazione contro tratta persone. Flash-mob a Roma

Leggi su Tv2000.it

diladi, in vista della giornata mondiale dell’8 febbraio. Questo pomeriggio a-mob in Piazza Santa Maria in Trastevere e, a seguire, una veglia ecumenica di preghiera.Servizio di Rita Salerno-mob aTG2000.