Settembre a Sanremo | Accontentarsi mai

«Sono molto carico, gasato e felice»:definisce con queste parole la sua settimana pre-sanremese. Al 75esimo Festival di, il giovane cantautore sarà infatti in gara nella categoria Nuove Proposte con il brano Vertebre (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music). Scritta da Andrea, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, la canzone è prodotta da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello. Vertebre – bene sottolinearlo – ha già raggiunto il record di oltre 6 milioni di stream su Spotify e si è imposto come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione.«Sono un caso da studiare. – commenta– In maniera tossica, non mi accontento mai perché voglio migliorarmi sempre più. Sono grato dell’amore verso Vertebre, ma c’è sempre da fare.