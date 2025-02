Tarantinitime.it - Servizi educativi. Mazzarano: “Urge una nuova legge regionale per Nidi e Materne”

Tarantini Time Quotidiano“E’ indispensabile dotare la Puglia di unasul sistema educativo integrato, che va da 0 a sei anni, che si muova nell’ambito della cornice tratteggiata dalla normativa nazionale”.“Lan.107 del 2015 ed il decreto legislativo n.65 del 2017 infatti danno indicazioni precise sulla necessità di intervenire legiferando in tutte le Regioni, e dando seguito a quanto è stato stabilito in linea generale. In Puglia, in particolare, latuttora vigente risale a venti anni fa (la L.R. n.19 del 2006) ed è rivolta ad una fascia estesa di soggetti fragili, quindi non specificatamente orientata a disciplinare iper l’infanzia. E’ stata condivisa l’esigenza di superare l’attualecon una, studiata per rispondere ai bisogni delle bambine e dei bambini, per dare vita concretamente ad una vera cultura dell’infanzia e per alimentarla.