Ilrestodelcarlino.it - Serravalle, il cimitero è senza pace. Vandalismi sulle tombe, danni ai vasi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un deprecabile gesto è stato compiuto nei giorni scorsi all’interno deldi. Infatti, alcunemarmoree a terra sono state depredate: rubati tutti iportafiori da parte di ignoti che in parte li hanno svitati e in parte letteralmente divelti. E l’unica ’gentilezza’ che è stata praticata, è stata quella di lasciare i fiori adagiatisepolture, come se questo potesse rendere meno grave l’atto compiuto. A denunciare l’accaduto, oltre ai familiari che hanno visto profanata la tomba dei propri cari estinti, è stato il sindaco di Riva del Po Daniela Simoni che ha stigmatizzato con forza questo atto che rappresenta un oltraggio alla memoria dei defunti: "Credo si sia passato veramente il segno – afferma la prima cittadina –. Nel tempo si sono sempre riscontrati casi di furto all’interno dei camposanti, non solo sul nostro territorio, ma anche in altre realtà.