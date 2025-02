Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, si ferma anche Saporetti. Stanzani non andrà alla Giana

Come era scontato, non ci sono state sorprese dall’ultimo giorno di mercato per ilche aveva già completato i suoi movimenti in anticipo. Nelle ultime 24 ore c’è stata solo una pista, nemmeno troppo concreta, con lache si era avvicinata ama che poifine non ha affondato il colpo preferendo andare su Tirelli dell’Ascoli. Le cattive notizie arrivano invece dal campo: un problema muscolare ha infattito(foto) dopo un allungo e l’attaccantemonitorato di quisfida col Pescara. Sempre fermi i lungodegenti Tcheuna, Mandelli e Forapani oltre a Cecotti, tutti e quattro saranno sicuramente assenti. Novità in attacconel Pescara prossimo avversario dei biancorossi: dal Modena arriva Thomas Alberti, sfumato invece Donnarumma chefine è rimastoTernana, saluta Vergani che è salito in B al Sudtirol.