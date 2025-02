.com - Serie C / Ascoli e Vis, chiuso il mercato, ora testa al rush finale

Leggi su .com

Le marchigiane entrambe attive sulper migliorare i propri organici. I pesaresi per continuare a stupire, l’per iniziare l’ennesimo corso con l’arrivo di Cudini04 febbraio 2025 –ile Vis sono ora pronte a rituffarsi in campionato con tutte le novità inserite nei rispettivi organici.Tra partenze ed arrivi, pesaresi e bianconeri concentrati sui rispettivi obiettivi.I primi per continuare nel cammino straordinario che li ha portati al provvisorio quarto posto, i secondi, per cercare di dare una svolta decisiva ad una stagione mai decollata, con l’arrivo del terzo tecnico, il quarto se si considera l’interregno di Ledesma.Il centrocampista Matteo Schiavon, appena approdato alla Vis (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro Calcio)Questi i movimenti in casa Vis Pesaro.