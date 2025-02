Sport.quotidiano.net - Serie b maschile. Invicta, sconfitta e amarezza. Si poteva fare molto di più

Trasferta negativa per l’che si arrende a Camaiore sconfitto da Volley Lucca in una sfida che appariva alla portata. La sedicesima giornata diha visto il ko per 3-1 (25-21, 25-22, 21-25, 25-22) della formazione di Fabrizio Rolando, prima giornata del girone di ritorno con i grossetani che hanno iniziato male questa seconda parte del torneo, giocando una pallavolo discontinua, con ritmo altalenante e troppi errori. Si tratta del terzo ko di fila per l’, e il Volley Lucca con questa vittoria va in vetta al girone in compagnia dei Lupi Santa Croce a quota 35 punti. La formazione di Rolando, dopo aver perso 25-21 il primo set, era in vantaggio nel secondo per 22-20, finché unadi errori non ha fatto rientrare in corsa i padroni di casa che hanno rimesso la testa avanti vincendo anche il secondo set.