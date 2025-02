Sport.quotidiano.net - Serie B. Brescia, nuova cura Maran: 4-3-3 e ruoli chiari

Ilvuole capire in fretta se la fondamentale vittoria colta a Carrara è stata gloria vera. Con questo intento le Rondinelle, che hanno riaccolto Rolandocon un successo che mancava ormai da tre mesi, vogliono tornare subito in campo e attendono conferme precise nell’anticipo che venerdì sera porterà al “Rigamonti“ la Salernitana. Una sfida molto delicata e questo non solo perché i campani, reduci dal bel successo con la Cremonese, vogliono raccogliere punti per uscire dalla zona rossa della classifica, ma anche perché il tecnico biancazzurro dovrà fare i conti ancora una volta con diversi problemi. In effetti, se da una parte Luca D’Andrea (che verrà presentato ufficialmente all’ora di pranzo) è a tutti gli effetti a disposizione dell’allenatore trentino, sul fronte opposto il tecnico dovrà rinunciare agli infortunati Cistana, Fogliata e Galazzi e allo squalificato Verreth.