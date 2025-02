Serie A mercato chiuso | tutte le mosse delle 20 squadre del campionato

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il calcioinvernale giunge al termine. Tra grandi colpi, cessioni last minute (a sorpresa) e cambiamenti importanti in rosa, si chiude unasessioni di gennaio più intense degli ultimi anni. Dalledel Milan, la big più attiva insieme alla Juve, ai tanti movimenti in casa Como e Lecce, ecco come si sono comportate le ventidellaA. Ecco gli acquisti e le cessioniventidiA nella sessione delinvernale: ATALANTA, acquisti: Daniel Maldini (a, Monza) Posch (d, Bologna). Cessioni: Godfrey (d, Ipswich Town), Soppy (d, Losanna). BOLOGNA, acquisti: Calabria (d, Milan), Pedrola (a, Sampdoria). Cessioni: Karlsson (a, Lecce), Raimondo (a, Salernitana), Corazza (d, Salernitana), Pyyhtia (d, Sudtirol), Sosa (d, Reggiana), Urbanski (c, Monza), Iling Junior (c, Aston Villa).