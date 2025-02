Terzotemponapoli.com - Sergio: Napoli, equilibrio vincente

Leggi su Terzotemponapoli.com

Unrafforzato dal mercatoIlesce dalla finestra di mercato con una squadra più forte e un gruppo più coeso. Lo sostiene Raffaele, ex calciatore e ora allenatore, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio. Secondo, Antonio Conte ha valorizzato i giocatori a livelli impensabili, rendendo protagonisti calciatori che solo sei mesi fa sembravano fuori dai giochi. Il mercato ha rappresentato una fase delicata, ma la gestione oculata degli scontenti ha permesso di mantenere l’.Il caso Kvaratskhelia è emblematico del peso che il denaro ha assunto nel calcio moderno. Con il mercato ancora aperto in alcune nazioni, la competizione economica ha reso difficile trattenere i giocatori. Per questo, Conte può dirsi sollevato dalla chiusura della finestra di trasferimenti.