Sequestrati 27 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) –dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli 27dipresso ildi. Le Fiamme gialle, insieme ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno controllato un container che trasportava banane, proveniente dall’Ecuador e formalmente diretto in undella regione caucasica, all’interno del quale è stato intercettato il notevole quantitativo disottoposto a sequestro.La sostanza stupefacente, sebbene abilmente occultata all’interno di un carico di migliaia di scatole di banane nel tentativo di eludere i controlli che vengono effettuati tramite le sofisticate apparecchiature scanner in dotazione ad ADM, è stata comunque scoperta, anche grazie all’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo di