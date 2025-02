Quifinanza.it - Sequestrata benzina alterata e potenzialmente pericolosa: bloccati oltre 35.000 litri

Gli agenti della Guardia di Finanza di Piacenza hanno sequestrato un’autocisterna contenente35.000di, fraudolentemente sottratta al pagamento delle accise econ sostanze chimichepericolose.Il fermo è avvenuto a Fiorenzuola d’Arda, lungo la tangenziale in direzione Piacenza, nell’ambito di un’operazione di controllo che ha sventato il traffico illecito di prodotti energetici.Cosa sappiamo sullaA Fiorenzuola d’Arda, laera trasportata in un’autocisterna che trasportava e dichiarata falsamente come solvente, un prodotto che, a differenza dei carburanti, non è soggetto a specifiche normative fiscali.Durante il controllo, il conducente ha esibito una documentazione apparentemente regolare, ma gli approfondimenti dei finanzieri hanno rivelato che il destinatario finale del carico non esisteva.